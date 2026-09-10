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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 10 Eylül Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 10 Eylül Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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10 Eylül 2026 Perşembe günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, hafta içi mesai ve okulların oluşturduğu hareketlilikle birlikte sürücülerin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanların yanı sıra okul servislerinin de kent genelindeki ulaşım yoğunluğunda etkili olması bekleniyor. İstanbul'da trafiğin hangi bölgelerde yoğunlaştığı ve sürücülerin hangi güzergâhlarda dikkatli olması gerektiği merak ediliyor.

İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprü geçişleri ve ana bağlantı yollarındaki trafik durumu yakından takip ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki önemli güzergâhlarda yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle " İstanbul'da trafik ne durumda?", "Hangi yollarda yoğunluk var?" ve "İstanbul trafiği saat kaçta yoğunlaşıyor?" sorularına yanıt aranıyor.

10 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

10 Eylül Perşembe sabahında İstanbul trafiğinde işe ve okula gidiş saatleriyle birlikte hareketliliğin artması bekleniyor. Okul servislerinin kent genelinde yeniden yoğun şekilde trafiğe çıkması ve mesai başlangıcı, özellikle ana arterlerdeki araç yoğunluğunu artırabiliyor. Sürücüler güncel trafik durumunu takip ederken, yoğun güzergâhlara alternatif yolları da değerlendirmeye çalışıyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresindeki trafik durumu öne çıkıyor. Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye ve köprü bağlantılarındaki yoğunluk sürücülerin ulaşım süresini etkileyebiliyor. D-100 güzergâhı ile köprü geçişlerinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yavaşlaması bekleniyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları İstanbul'da trafik yoğunluğunun yakından takip edildiği güzergâhlar arasında bulunuyor. Basın Ekspres Caddesi, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu, Barbaros Bulvarı ve Şile Otoyolu'nda da günün belirli saatlerinde araç yoğunluğu yaşanabiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi, ulaşım planını daha doğru yapmalarına yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da trafik yoğunluğu hafta içi özellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde ve akşam mesai çıkışında artıyor. 10 Eylül Perşembe günü de sabah saatlerinde okul servisleri, öğrenci araçları ve işe gidenlerin oluşturduğu hareketliliğin ana arterlere yansıması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise mesai çıkışıyla birlikte köprüler, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğunun yeniden yükselmesi öngörülüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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