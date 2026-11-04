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İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 5 Kasım Perşembe yarın İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

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İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 5 Kasım Perşembe yarın İstanbul'da okullar tatil edildi mi?
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İstanbul'da 5 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Hava koşullarına ilişkin uyarıların ardından gözler İstanbul Valiliğinden gelecek olası açıklamaya çevrildi. Öğrenciler, yarın kent genelinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. eki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 5 Kasım Perşembe İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde.

İstanbul'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kentte etkili olan yağışlı hava ve kuvvetli sağanak uyarılarının ardından gözler İstanbul Valiliğinden gelecek olası açıklamaya çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 5 Kasım Perşembe İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Detaylar...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin Valilik tarafından açıklanmış bir karar bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre kent genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

Hava koşulları nedeniyle alınabilecek olası bir tatil kararına ilişkin İstanbul Valiliğinin resmi duyuruları takip ediliyor. Valilikten yeni bir açıklama yapılması halinde eğitim öğretimin durumuna ilişkin bilgiler güncellenecek.

5 KASIM PERŞEMBE İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

Mevcut durumda 5 Kasım Perşembe günü İstanbul'da okulların açık olması bekleniyor. İstanbul Valiliği tarafından il genelinde eğitime ara verildiğine yönelik bir karar duyurulmadığı için öğrencilerin ders programlarına göre okullarına gitmeleri öngörülüyor.

Öğrenci ve velilerin, son dakika gelişmeleri için İstanbul Valiliği ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

İstanbul Valiliğinin 5 Kasım Perşembe günü için okulları tatil ettiğine ilişkin resmi bir duyurusu bulunmuyor. Kentteki hava koşullarına ilişkin uyarılar, öğrencilerin ve velilerin eğitim öğretim takviminde değişiklik olup olmadığını araştırmasına neden oldu.

Ancak kuvvetli yağış veya fırtına uyarısı yapılması, tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Eğitime ara verilmesine ilişkin kararın Valilik tarafından ayrıca açıklanması gerekiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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