İstanbul’da bu hafta sonu hava durumu, vatandaşlar için önemli bir merak konusu. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son verilere göre, kentte sağanak yağış bekleniyor. Özellikle hafta sonu planı olanlar, dış mekan aktivitelerini ve ulaşım düzenlerini buna göre planlamalı. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava yağmurlu mu? 28-29 Mart İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte ayrıntılar.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 27 Mart Cuma günü İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nın batısında başlayacak sağanak yağışlar, gece saatlerinden itibaren tüm şehirde etkili olacak.

Valilik açıklamasında, yağışların yer yer kuvvetli olabileceğine dikkat çekildi. Günün en yüksek sıcaklığının ise 17 derece civarında olacağı bildirildi. Bu durum, özellikle dışarıda vakit geçirecek kişiler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

28-29 MART İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

28 MART CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, İstanbul’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Meteoroloji uzmanları, özellikle sabah saatlerine kadar yağışların yer yer kuvvetli olacağını öngörüyor.

Sıcaklık değerleri açısından Cumartesi günü İstanbul’da en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık ise 15 derece civarında olacak. Bu nedenle, hem yağış hem de serin hava göz önünde bulundurularak dış mekan planları dikkatle yapılmalı.

29 MART PAZAR

Pazar günü ise İstanbul’da çok bulutlu bir hava ve aralıklı sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar Cumartesi’ye göre biraz daha düşük seyredecek; en düşük 10, en yüksek 12 derece olarak tahmin ediliyor.

Hafta sonunun ikinci günü de dışarıda olacaklar için dikkatli olunması, yağmur ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuz koşullara karşı tedbirli davranılması önem arz ediyor.

RÜZGAR VE ZEHİRLENME UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Mart Salı günü öğle saatlerine kadar güneyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızına ulaşabileceğini açıkladı. Bu durum, özellikle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında olacak. Pazar ve Pazartesi günleri sıcaklıklar normallerin biraz üzerinde seyredecek, diğer günlerde ise 3 ila 5 derece daha yüksek değerler gözlenecek.