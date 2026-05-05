İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 5 Mayıs İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul’da sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntı, kent genelinde kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. “Deprem mi oldu?” sorusu vatandaşların gündeminde ilk sıraya yerleşirken, gözler resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izleyerek “Son Depremler” listesini düzenli biçimde güncellemeye devam ediyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, vatandaşların en güncel deprem bilgilerine hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi için kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 5 Mayıs 2026 itibarıyla meydana gelen depremlere ilişkin verileri anlık olarak yayımlıyor. AFAD’ın son depremler listesinde merkez üssü, büyüklük, derinlik ve gerçekleşme saati gibi kritik bilgiler yer alırken, vatandaşlar resmi kaynaklar üzerinden en doğru verilere ulaşabiliyor.

5 MAYIS İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 5 Mayıs sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, kentte tedirginliğe neden oldu. “Deprem mi oldu?” sorusu sosyal medyada hızla gündem olurken gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Bazı ilçelerde hissedildiği aktarılan hareketliliğe ilişkin henüz net bilgiler paylaşılmazken, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü merak konusu olmaya devam ediyor.