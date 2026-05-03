İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Mayıs İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul’da bu sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntı, kent genelinde kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” sorusu ile hemen harekete geçerken, resmi açıklama beklemeye başladı. Özellikle Marmara Bölgesi çevresinde hissedilen bu hareketlilik sonrası, sarsıntının şiddeti ve merkez üssü hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Gelişmelerin hızla takip edildiği bu kritik anda, resmi kurumların yapacağı açıklamalar büyük merak konusu. Detaylar haberin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anbean takip ediyor ve “Son Depremler” listesini düzenli olarak güncelliyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, vatandaşların güncel deprem bilgilerine hızlı ve şeffaf şekilde ulaşabilmesi için sürekli olarak paylaşılıyor. Kandilli’nin verileri, depremler hakkında en güncel ve doğru bilgiyi almak isteyenler için önemli bir kaynak sağlıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Mayıs 2026 itibarıyla meydana gelen depremlerle ilgili verileri kamuoyuna sunmaya devam ediyor. AFAD’ın deprem listelerinde, merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi önemli detaylar yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar, resmi kaynaklardan en doğru bilgilere ulaşarak doğru kararlar alabiliyor.

3 MAYIS İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 3 Mayıs sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. “Deprem mi oldu?” sorusu sosyal medyada hızla yayıldı ve gözler hemen Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Şehirdeki bazı semtlerde hissedilen bu hareketliliğin ardından, depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Gelişmelerin takip edildiği bu süreçte, vatandaşlar resmi kaynaklardan gelecek açıklamaları sabırsızlıkla bekliyor.