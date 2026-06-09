İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 9-10 Haziran İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Zeytinburnu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Haziran İstanbul Zeytinburnu su kesintisi saatleri...
Zeytinburnu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ
İSKİ Zeytinburnu su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.06.2026 09:59:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.06.2026 20:00
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