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İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 16-17 Temmuz İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 16-17 Temmuz İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Zeytinburnu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Temmuz İstanbul Zeytinburnu su kesintisi saatleri...

Zeytinburnu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

İSKİ Zeytinburnu su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: TELSİZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ANA İSALE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi: 16.07.2026 08:59:57

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.07.2026 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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