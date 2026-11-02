İstanbul yarın yağmurlu mu, 3 Kasım Salı yağmur yağacak mı?

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Tahminlere göre İstanbul'da 3 Kasım Salı günü yağış ihtimali oldukça yüksek. Yağışlı havanın çarşamba günü de sürmesi, hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İşte İstanbul'da yarın ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu.

İSTANBUL YARIN YAĞMURLU MU?

Evet, İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor. Tahminlere göre 3 Kasım Salı günü kentte yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde. Gün içinde zaman zaman yağmurun etkili olması öngörülüyor.

3 KASIM SALI İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 3 Kasım Salı günü hava sıcaklığının en yüksek 19, en düşük 15 derece civarında olması bekleniyor. Yağmurlu havaya rağmen sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor. Dışarı çıkacak vatandaşların yanlarına şemsiye almaları ve trafikte dikkatli olmaları önerilir.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da yağışlı havanın 4 Kasım Çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor. Çarşamba günü yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde kalırken en yüksek sıcaklığın 15, en düşük sıcaklığın ise 12 dereceye gerilemesi öngörülüyor. Perşembe gününden itibaren yağış ihtimali azalacak, ancak sıcaklıklar düşmeye devam edecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:

3 Kasım Salı : Yağmurlu, en yüksek 19, en düşük 15 derece

4 Kasım Çarşamba: Yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 12 derece

5 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 10 derece

6 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 9 derece

7 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 7 derece

GALATASARAY STUTTGART MAÇINDA YAĞMUR VAR MI?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacağı 3 Kasım Salı akşamı İstanbul'da yağmur bekleniyor. Saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak karşılaşmada hava sıcaklığının 15-16 derece civarında olması öngörülüyor. Maça gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olmaları önerilir.