İstanbul yağmur yağacak mı, hafta sonu yağmurlu mu?

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Meteoroloji’nin tahminlerine göre gök gürültülü sağanağın bu akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Trakya’daki Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için ise kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımlandı. AKOM da hafta sonu boyunca İstanbul’da serin ve aralıklarla yağışlı bir hava beklendiğini açıkladı. İşte İstanbul ve çevre iller için son hava durumu tahminleri.

İSTANBUL’A YAĞMUR YAĞACAK MI?

Evet. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre öğleden sonra Marmara genelinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağışın, saat 19.00 sıralarında İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Yağışla birlikte kentte hava sıcaklığının da düşmesi ve en yüksek 19, en düşük 15 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

AKOM’un açıklamasına göre hafta sonu İstanbul’da rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklar 20 derecenin altına gerileyecek. Hafta sonu boyunca kentte aralıklarla hafif yağış geçişlerinin sürmesi bekleniyor. Bu nedenle hafta sonu açık hava planı yapanların yanlarına şemsiye ve kalın giysi almaları önerilir.

TRAKYA İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinde yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

YAĞIŞ HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji’nin son tahmin haritasına göre sağanak yağış, Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da etkili olacak. Batı Karadeniz’de Düzce, Zonguldak ve Bartın, Ege Bölgesi’nde ise İzmir’in kuzey kesimleri ile Çanakkale’nin kıyı hatları da yağıştan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

YAĞIŞLI HAVA NEREDEN GELİYOR?

Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı hava, Balkanlar üzerinden gelen bir sistemden kaynaklanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde etkisini genişletmesi beklenen sistemin, Marmara’nın kuzey ve batı kesimleri, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuvvetli sağanak geçişlerine yol açması öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji ve AKOM, vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulması, yağışın yoğunlaştığı saatlerde zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması ve araç kullanırken takip mesafesine dikkat edilmesi öneriliyor. Güncel hava durumu ve uyarılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.