2026 yılı TOKİ projeleri için geri sayım sürerken, özellikle İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman 2026 sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İlk kez ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar, kura tarihleri, konut sayısı ve ilçe bazlı dağılım bilgilerini öğrenmek için TOKİ'nin duyurularını yakından izliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde kura süreci merakla takip ediliyor. En fazla başvurunun yapıldığı iller arasında yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir için kura çekim tarihleri henüz netleşmedi. TOKİ'nin resmi takvimine ilişkin açıklama yapılmazken, konut sayısının yüksek olması nedeniyle bu üç ildeki kura tarihlerine yönelik beklenti giderek artıyor.

İSTANBUL TOKİ KURALARI BELLİ OLDU MU?

İstanbul'da gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi için şu an itibarıyla resmi bir tarih duyurulmadı. Yetkililerden gelecek açıklama beklenirken, kura takviminin ilan edilmesi halinde detayların güncel olarak paylaşılması bekleniyor. İstanbul'da konut sayısının yüksek olması, kura sürecinin farklı günlere yayılabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANAN İLLER

TOKİ tarafından paylaşılan mevcut kura takvimine göre bazı illerde çekim tarihleri netleşti. Buna göre:

• 13 Şubat 2026 Cuma: Tekirdağ, Balıkesir

Belirlenen tarihler doğrultusunda kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI İL İL AÇIKLANIYOR

500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimleri başladı. Kura süreci 29 Aralık'ta başlarken, 27 Şubat tarihine kadar devam etmesi planlanıyor. Bu kapsamda Adıyaman'dan Zonguldak'a, Yalova'dan Bilecik'e kadar toplam 53 ilde 184 bin 995 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.

Kura çekimleri ilerleyen günlerde diğer iller için de açıklanacak takvim doğrultusunda sürdürülecek.