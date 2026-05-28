İstanbul semaları SON DAKİKA! İstanbul F16 jet sesleri neden geliyor? İstanbul'da patlama mı oldu?

İstanbul semalarında gün boyunca duyulan yüksek jet sesleri ve peş peşe yaşanan sonik patlamalar vatandaşlarda büyük merak uyandırdı. Kentin birçok ilçesinde hissedilen güçlü seslerin ardından sosyal medyada “ İstanbul F16 jet sesleri neden geliyor?”, “İstanbul’da neden savaş uçağı uçuyor?” soruları gündeme geldi.

İSTANBUL SEMALARI SON DAKİKA!

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK tarafından gerçekleştirilen çevre tanıma ve Boğaz selamlama uçuşları, İstanbul semalarında görsel bir şölene dönüştü. Özellikle alçak irtifada gerçekleştirilen F-16 uçuşları sırasında oluşan güçlü ses dalgaları kent genelinde geniş yankı uyandırdı. Yetkililer ise uçuşların planlı etkinlik kapsamında yapıldığını belirterek vatandaşlara panik yapılmaması çağrısında bulundu.

İstanbul’un tarihi atmosferiyle birleşen gösteri uçuşları, hem havacılık tutkunlarının hem de vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Boğaz hattı boyunca gerçekleştirilen manevralar sırasında birçok kişi cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışırken, sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar kısa sürede gündem oldu.

İSTANBUL F16 JET SESLERİ NEDEN GELİYOR?

İstanbul’da duyulan F-16 jet seslerinin nedeni, İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösteri ve selamlama uçuşları oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan SOLOTÜRK pilotları, etkinlik programı çerçevesinde İstanbul semalarında özel uçuş gerçekleştirdi.

Programın ilk aşamasında saat 16.30’da Yenikapı Meydanı üzerinde çevre tanıma uçuşu yapıldı. Pilotlar, uçuş güzergâhı ve hava koşullarına ilişkin hazırlık kapsamında kısa süreli alçak irtifa geçişleri gerçekleştirdi. Bu uçuşun ardından saat 16.45’te İstanbul Boğazı üzerinde “Boğaz Selamlama” uçuşu icra edildi.

F-16 savaş uçaklarının yüksek hızda ve düşük irtifada gerçekleştirdiği manevralar sırasında güçlü ses dalgaları oluştu. Özellikle yoğun nüfusun bulunduğu bölgelerde hissedilen bu sesler, birçok vatandaş tarafından sonik patlama olarak algılandı. Yetkililer, etkinlik öncesinde yaptıkları bilgilendirmelerde bu tür uçuşlarda yüksek seslerin oluşabileceğini belirterek kamuoyunu önceden uyarmıştı.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ İSTANBUL BOĞAZI’NDA NEFES KESTİ

İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirilen selamlama uçuşu, kentte adeta görsel bir şölen oluşturdu. SOLOTÜRK pilotlarının gerçekleştirdiği senkronize manevralar özellikle sahil hattında yoğun ilgi gördü. Beşiktaş, Üsküdar, Eminönü, Kadıköy ve Sarıyer gibi birçok noktada vatandaşlar gökyüzündeki gösteriyi takip etti.

Alçak uçuş sırasında F-16 savaş uçaklarının bıraktığı izler ve güçlü motor sesleri dikkat çekerken, bazı anlarda oluşan ani ses patlamaları çevrede kısa süreli tedirginlik yarattı. Ancak yetkililerin önceden yaptığı açıklamalar sayesinde vatandaşların büyük bölümü durumun planlı etkinlik kapsamında gerçekleştirildiğini öğrendi.

SOLOTÜRK’ün İstanbul semalarındaki uçuşu, sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı jetlerin geçiş anlarını paylaşırken, “İstanbul semaları son dakika” ve “İstanbul F16 jet sesleri neden geliyor?” başlıkları kısa sürede gündem sıralamalarına yükseldi.

SONİK PATLAMA NEDİR, NEDEN OLUŞUR?

Sonik patlama, savaş uçaklarının ses hızına yaklaşması veya bu sınırı aşması sırasında oluşan güçlü basınç dalgası olarak tanımlanıyor. Özellikle F-16 gibi yüksek performanslı savaş uçaklarının alçak irtifada yaptığı geçişlerde bu ses çok daha güçlü hissedilebiliyor.

İstanbul’daki uçuşlar sırasında hissedilen yüksek seslerin temel nedeni de jetlerin hızına bağlı oluşan basınç etkisi oldu. Uzmanlara göre sonik patlama, kısa süreli korku ve titreşim hissi oluşturabilse de planlı askeri gösteriler kapsamında kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, benzer etkinliklerde vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini belirterek, duyulan yüksek seslerin olağan dışı bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını ifade etti.