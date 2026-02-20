Haberler

İstanbul SANCAKTEPE su kesintisi! 20-21 Şubat İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SANCAKTEPE su kesintisi! 20-21 Şubat İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sancaktepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Şubat İstanbul Sancaktepe su kesintisi saatleri...

Sancaktepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

İSKİ Sancaktepe su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: EYÜP SULTAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 20.02.2026 15:08:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul SANCAKTEPE su kesintisi! 20-21 Şubat İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
500

