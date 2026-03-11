İstanbul PENDİK su kesintisi! 11-12 Mart İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Pendik su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

PENDİK SU KESİNTİSİ

İSKİ Pendik su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: VELİBABA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi: 11.03.2026 09:26:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.03.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185