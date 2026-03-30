İstanbul okullar tatil mi, 31 Mart Salı İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ)?
İstanbul’da beklenen soğuk hava ve yağışlarla birlikte öğrenciler ve veliler “İstanbul okullar tatil mi? 31 Mart Salı İstanbul’da okul yok mu?” sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valiliği tatil ile ilgili yapılacak resmi açıklama merakla beklenirken, gözler valilikten gelecek son dakika duyurularına çevrildi.
Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 31 Mart Salı İstanbul’da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da 31 Mart 2026 Salı günü hava, bahar geçişlerinin etkisiyle bulutlu, serin ve yer yer yağışlı bir seyir izleyecek. Meteorolojik verilere göre kent genelinde gündüz en yüksek sıcaklık 11–12 °C, gece ise en düşük sıcaklık 4–5 °C civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıkların 6–7 °C seviyelerinde seyretmesi beklenirken, hissedilen değerlerin rüzgâr ve nem nedeniyle daha düşük olacağı öngörülüyor.
Günün ilk saatlerinde hafif yağmur ve yoğun bulutlanma etkili olacak. Özellikle sabah saatlerinde görülecek yağış geçişlerinin kısa süreli olması beklenirken, ilerleyen saatlerde yağışın etkisini azaltarak yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor. Ancak gün genelinde bulutluluk oranı yüksek seyredecek.
Öğle saatlerine doğru sıcaklıkların 11–12 °C seviyelerine yükselmesiyle birlikte şehir genelinde zaman zaman güneşli aralıklar görülebilecek. Buna rağmen kuzey yönlü rüzgârın etkili olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 7–8 °C civarında kalacak. Rüzgârın zaman zaman orta kuvvette esmesi özellikle sahil kesimlerinde serinliği daha belirgin hale getirecek.
Nem oranının gün boyunca yüzde 75–80 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, bu durum havanın daha serin ve kapalı hissedilmesine neden olacak. İstanbul’da Mart ayının son günlerinde genel olarak yağış ihtimalinin sürdüğü ve bulutlu gün sayısının yüksek olduğu bilinirken, bu tarih de bu genel tabloyla uyumlu bir görünüm sunuyor.
Akşam saatlerine doğru sıcaklıkların yeniden 6–7 °C seviyelerine gerilemesiyle birlikte bulutlu hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 4–5 °C civarına düşmesi bekleniyor. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, yer yer hafif çisenti görülebilir.
Özetle, İstanbul’da 31 Mart Salı günü bulutlu, zaman zaman hafif yağışlı ve serin bir hava etkili olacak; gündüz sıcaklıkları 11–12 °C, gece ise 4–5 °C civarında seyredecek. Rüzgâr ve nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacağından, dışarı çıkacak vatandaşların katmanlı giyinmeleri ve hafif yağışlara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.
İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?
31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.
