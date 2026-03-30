İstanbul okullar tatil mi, 31 Mart Salı İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ)?

Nem oranının gün boyunca yüzde 75–80 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, bu durum havanın daha serin ve kapalı hissedilmesine neden olacak. İstanbul’da Mart ayının son günlerinde genel olarak yağış ihtimalinin sürdüğü ve bulutlu gün sayısının yüksek olduğu bilinirken, bu tarih de bu genel tabloyla uyumlu bir görünüm sunuyor.

Akşam saatlerine doğru sıcaklıkların yeniden 6–7 °C seviyelerine gerilemesiyle birlikte bulutlu hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 4–5 °C civarına düşmesi bekleniyor. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, yer yer hafif çisenti görülebilir.

Özetle, İstanbul’da 31 Mart Salı günü bulutlu, zaman zaman hafif yağışlı ve serin bir hava etkili olacak; gündüz sıcaklıkları 11–12 °C, gece ise 4–5 °C civarında seyredecek. Rüzgâr ve nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacağından, dışarı çıkacak vatandaşların katmanlı giyinmeleri ve hafif yağışlara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.