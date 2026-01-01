İstanbul okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın İstanbul 'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

2 Ocak Cuma günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Yağış ve Rüzgâr Etkili Olacak: Sıcaklıklar 15 Dereceye Kadar Yükselecek

Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede yağışlı hava ve kuvvetli rüzgâr etkisini gösterecek. Sıcaklıklarda ise kademeli bir artış bekleniyor.

1 Ocak Perşembe günü karla karışık yağmur etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı -1, en yüksek sıcaklığı 3 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 48-67 arasında değişirken, rüzgârın hızı 17 km/sa olacak.

2 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 46-58 aralığında ölçülürken, rüzgâr hızının 32 km/sa'ye kadar çıkması bekleniyor.

3 Ocak Cumartesi günü yağmur etkili olacak. En düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Nem oranı yüzde 56-70 arasında değişirken, rüzgâr saatte 42 km hıza ulaşacak.

4 Ocak Pazar günü çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 66-73 olurken, rüzgârın hızı 38 km/sa olacak.

5 Ocak Pazartesi günü yağmur yeniden etkisini gösterecek. Günün en düşük sıcaklığı 12, en yüksek sıcaklığı 14 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 69-77, rüzgâr hızı ise 29 km/sa seviyesinde olacak.

2 OCAK CUMA İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.