İstanbul okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma İstanbul yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması!

İstanbul okullar tatil mi son dakika! İstanbul'da öğrenciler ve veliler, 2 Ocak Cuma günü için eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Hava durumu tahminleri ve resmi duyurular, bu konuda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

İstanbul'da 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edilmesine yönelik İstanbul Valiliği tarafından şu ana kadar yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Kent genelinde eğitime ara verildiğine dair herhangi bir karar duyurulmadığı için mevcut durumda eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürmesi bekleniyor. Valilik kaynaklarından gelen bilgilendirmelerde, olağanüstü bir durum olmadığı sürece okulların açık olacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin bazı doğu illerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime geçici süreyle ara verilmiş olsa da, İstanbul bu iller arasında yer almıyor. Yetkililer, özellikle yoğun kar, buzlanma ya da ulaşımı ciddi şekilde etkileyecek koşullar oluşması halinde kararların genellikle günün ilerleyen saatlerinde açıklandığını hatırlatıyor. Mevcut veriler ışığında İstanbul için böyle bir karar gündeme gelmiş değil.

2 OCAK 2026 CUMA İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak 2026 Cuma günü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi çalışma takvimine göre normal eğitim günleri arasında yer alıyor. Yarıyıl tatilinin 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle bu tarihe kadar okullarda derslerin devam etmesi öngörülüyor. Bu çerçevede 2 Ocak, sömestr tatili kapsamına girmiyor.

İstanbul Valiliği'nin tatil kararlarını genellikle hava koşullarının seyrine göre değerlendirdiği biliniyor. Şu ana kadar kentte ulaşımı aksatacak düzeyde bir hava olayı yaşanmadı. Bu nedenle 2 Ocak Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir duyuru yapılmış değil ve eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 OCAK CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çeşitli hava tahmin kaynaklarının verilerine göre 2 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde yer yer az bulutlu ve güneşli aralıkların görülebileceği, yoğun yağış ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor. Önceki günlerde etkili olan karla karışık yağmur ve hafif karın ardından hava koşullarında toparlanma gözleniyor.

Sıcaklık değerlerinin günün en düşük saatlerinde 1–2 derece civarında, en yüksek saatlerinde ise 8–9 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gece ve sabah erken saatlerde sıcaklığın 1 dereceye kadar düşebileceği, bu nedenle hafif buzlanma riskinin oluşabileceği ifade ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, yer yer 30 kilometre/saat hızla esmesi tahmin ediliyor.