İstanbul okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ )?

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 13 Şubat Cuma İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul, 13 Şubat 2026 Cuma gününe kışın ortasında olmasına rağmen adeta bir bahar sabahıyla uyanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, megakentte bugün gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul Boğazı çevresinde görülen hafif sis ve pus tabakası, güneşin yükselmesiyle birlikte yerini pırıl pırıl bir havaya bırakıyor. Şehir genelinde günün en yüksek sıcaklığının 15°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu değerler, İstanbul için mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece üzerinde bir sıcaklık anlamına geliyor. Nem oranının öğle saatlerinde %60 dolaylarında olması, hissedilen sıcaklığın güneş altında oldukça konforlu kalmasını sağlayacak.

Ancak İstanbulluların dikkat etmesi gereken en önemli husus, gece ve gündüz arasındaki keskin sıcaklık farkıdır. Güneşin batışıyla birlikte, özellikle iç kesimlerde ve ormanlık alanlara yakın bölgelerde sıcaklıkların hızla 7°C ile 8°C seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, deniz ulaşımında herhangi bir aksama öngörülmüyor. Şehir hatları ve vapur seferleri planlanan saatlerde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Hafta sonuna hazırlanan vatandaşlar için sahil şeridi, parklar ve açık alanlar bugün oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Özellikle Belgrad Ormanı ve sahil yollarında yürüyüş yapmak isteyenler için kusursuz bir atmosfer hakim.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.