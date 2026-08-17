İstanbul MALTEPE su kesintisi! 17-18 Ağustos İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Maltepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

MALTEPE SU KESİNTİSİ

İSKİ Maltepe su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.08.2026 14:06:58

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.08.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185