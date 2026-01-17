Haberler

İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 17-18 Ocak İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Küçükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ocak İstanbul Küçükçekmece su kesintisi saatleri...

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HALKALI MERKEZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.01.2026 18:02:55

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.01.2026 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

