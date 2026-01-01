İstanbul kar tatili olan ilçeler! 5 ilçede okullar tatil! 2 Ocak 2026 İstanbul hangi ilçelerde okullar tatil?

İstanbul'da tatil olan ilçeler! İstanbul'da kar yağışı birçok ilçede etkisini gösterirken, öğrenciler ve veliler gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. İlçe bazlı alınan kararlar doğrultusunda bazı bölgelerde eğitim-öğretime ara verildi.

İSTANBUL KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

İstanbul'da kar yağışıyla birlikte ilk tatil kararı Şile'den geldi. Şile Kaymakamlığı, ilçe genelinde özellikle mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riskine dikkat çekerek, 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin gözetildiği belirtildi.

Şile'nin ardından Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde de okulların yarın tatil edildiği açıklandı. Daha sonra Beşiktaş ve Kağıthane'den gelen duyurularla birlikte, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bu iki ilçede de eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Böylelikle İstanbul'da kar yağışı nedeniyle tatil kararı alınan ilçe sayısı beşe yükseldi.

KAĞITHANE, BEYKOZ, ŞİŞLİ, SARIYER OKULLAR TATİL Mİ?

Kağıthane ve Beykoz ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği resmi olarak duyuruldu. Sarıyer'de de benzer şekilde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Bu ilçelerde alınan kararların, hava koşulları ve özellikle sabah saatlerinde beklenen buzlanma ihtimali dikkate alınarak alındığı bildirildi.

Şişli ilçesiyle ilgili olarak ise okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama paylaşılmadı. Mevcut bilgiler kapsamında Şişli'de eğitim-öğretime ara verildiğine dair bir karar bulunmuyor. Yetkililer tarafından yalnızca Kağıthane, Beykoz ve Sarıyer için tatil duyurusu yapıldı.

İSTANBUL HANGİ İLÇELER TATİL?

İstanbul genelinde kar yağışı sonrası açıklanan tatil kararları ilçe bazında alındı. Şile, Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Bu kararlar, ilçe kaymakamlıkları tarafından kamuoyuna duyuruldu.

AKOM'un paylaştığı hava durumu verilerine göre, kar yağışının akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Buna rağmen gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının sürebileceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 1 ila 8 derece arasında seyredeceği, hafta sonu ise yağış beklenmediği aktarıldı.