İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 26-27 Şubat İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kağıthane ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Şubat İstanbul Kağıthane su kesintisi saatleri...

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

İSKİ Kağıthane su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.02.2026 13:12:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.02.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com
