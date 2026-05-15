İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 15-16 Mayıs İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kağıthane ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Mayıs İstanbul Kağıthane su kesintisi saatleri...
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ
İSKİ Kağıthane su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 15.05.2026 14:36:08
Tahmini Bitiş Tarihi: 15.05.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185