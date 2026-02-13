İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 13-14 Şubat İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kağıthane su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

İSKİ Kağıthane su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: SANAYİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.02.2026 16:02:18

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.02.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185