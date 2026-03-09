İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 MART
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ESENLER
Etkilenen Mahalle: TUNA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.03.2026 15:17:08
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.03.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
PENDİK
Etkilenen Mahalle: KAYNARCA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.03.2026 15:43:46
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.03.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalle: FATİH MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.03.2026 14:09:09
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.03.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185