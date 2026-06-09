İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 HAZİRAN
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalle: ÖRNEK MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.06.2026 13:33:32
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.06.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
FATİH
Etkilenen Mahalle: AKSARAY MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.06.2026 09:59:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.06.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalle: BEŞTELSİZ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.06.2026 09:59:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.06.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185