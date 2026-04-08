İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 NİSAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Arnavutköy

Taşoluk Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 15.55’te başlamış olup 19.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Beyoğlu

Yenişehir Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 14.26’da başlamış olup 17.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Şişli

Eskişehir Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 14.26’da başlamış olup 17.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Sultanbeyli

Hasanpaşa Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 14.53’te başlamış olup 17.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

 

İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki

Terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki gösterdi
Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak

Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu takacak
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki

Terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki gösterdi
Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin