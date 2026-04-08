İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 NİSAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Arnavutköy

Taşoluk Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 15.55’te başlamış olup 19.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Beyoğlu

Yenişehir Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 14.26’da başlamış olup 17.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Şişli

Eskişehir Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 14.26’da başlamış olup 17.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Sultanbeyli

Hasanpaşa Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 8 Nisan 2026 saat 14.53’te başlamış olup 17.00 civarında sona ermesi beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.