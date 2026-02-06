İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Şubat İstanbul'da su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 6 ŞUBAT

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.02.2026 15:13:37

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

MALTEPE

Etkilenen Mahalle: AYDINEVLER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.02.2026 15:21:52

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.02.2026 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

SARIYER

Etkilenen Mahalle: KISIRKAYA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.02.2026 15:49:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.02.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185