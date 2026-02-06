İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Şubat İstanbul'da su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 6 ŞUBAT
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAĞCILAR
Etkilenen Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.02.2026 15:13:37
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
MALTEPE
Etkilenen Mahalle: AYDINEVLER MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.02.2026 15:21:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.02.2026 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
SARIYER
Etkilenen Mahalle: KISIRKAYA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.02.2026 15:49:47
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.02.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185