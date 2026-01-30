İstanbul İSKİ su kesintisi! 30-31 Ocak İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 30 OCAK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KONAKLAR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 29.01.2026 20:16:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: EMNİYETEVLER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 29.01.2026 20:16:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

SARIYER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: POLİGON MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 29.01.2026 20:16:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185