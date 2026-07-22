İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 22 TEMMUZ

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ

Etkilenen Mahalle: DİKİLİTAŞ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 22.07.2026 10:40:02

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalle: GÖKTÜRK MERKEZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 22.07.2026 14:14:19

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalle: ATAKENT MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ANA İSALE HATTINA VANA MONTAJI / DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 22.07.2026 11:01:27

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185