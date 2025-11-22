İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 22 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SİYAVUŞPAŞA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 22.11.2025 13:34:48

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.11.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: İSLAMBEY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 22.11.2025 16:06:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.11.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MERDİVENKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 22.11.2025 11:53:39

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.11.2025 20:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: EMNİYETEVLER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 22.11.2025 16:52:41

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.11.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185