İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 2 MAYIS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalle: MEVLANA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.05.2026 14:30:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.05.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 02.05.2026 09:16:43

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.05.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ŞİLE

Etkilenen Mahalle: AHMETLİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.05.2026 16:19:56

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.05.2026 19:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185