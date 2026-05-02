İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 2 MAYIS
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalle: MEVLANA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.05.2026 14:30:08
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.05.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi: 02.05.2026 09:16:43
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.05.2026 19:00
ŞİLE
Etkilenen Mahalle: AHMETLİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.05.2026 16:19:56
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.05.2026 19:30
