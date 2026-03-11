İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 11 MART

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ADALAR

Etkilenen Mahalle: HEYBELİ ADA

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.03.2026 11:30:52

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.03.2026 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: KILIÇLI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.03.2026 13:35:24

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.03.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KARTAL

Etkilenen Mahalle: ORHANTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.03.2026 13:55:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.03.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185