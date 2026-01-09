İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 9 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

9 Ocak Cuma günü İstanbul'da trafik hareketliliği, haftanın son iş günü olması nedeniyle sürücülerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Şehir genelinde sabah ve akşam saatlerinde yaşanması beklenen yoğunluk, kapalı yolların olup olmadığı, trafiğin hangi bölgelerde daha fazla hissedileceği ve kullanılabilecek alternatif güzergâhlar merak ediliyor. Gün boyunca trafik akışının nasıl şekilleneceği, İstanbul'da yola çıkacak vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte trafik yoğunluğu kendini göstermeye başladı. Özellikle iş saatlerine denk gelen zaman diliminde ana arterler, bağlantı yolları ve köprü girişlerinde akışın yavaşladığı görülüyor. Kent genelinde trafik yer yer dur-kalk şeklinde ilerliyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Yol çalışmaları, bakım onarımlar ve zaman zaman düzenlenen etkinlikler nedeniyle Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar çevresinde bazı cadde ve sokaklarda kısmi kapanmalar yaşanabiliyor. Bu bölgelerde sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerini dikkate alması, güncel durumu takip etmesi önem taşıyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprü ve ana bağlantı yollarında yoğunluk arttığında sahil güzergâhları, TEM Otoyolu'nun alternatif bağlantıları ve çevre yolları daha akıcı bir seçenek olabilir. Ayrıca metro, metrobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçları, yoğun saatlerde zaman kazanmak isteyenler için avantaj sağlıyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'da trafik yoğunluğu genellikle sabah 07.00–10.00 saatleri arasında başlıyor. Akşam saatlerinde ise iş çıkışına bağlı olarak 17.00–20.00 arasında ikinci bir yoğunluk yaşanıyor. Bu zaman aralıkları dışında trafik akışının görece daha rahat olduğu gözlemleniyor.