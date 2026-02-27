İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 27 Şubat hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

27 Şubat Cuma İstanbul trafiğinde yoğun saatler, sürücüler için planlamada belirleyici oluyor. Sabah ve akşam saatlerinde artan yoğunluk, yol çalışmaları ve geçici kapanışlar sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Alternatif güzergâh seçenekleri ve trafik akışının gün boyu nasıl ilerleyeceği, şehirde hareket edecekler için kritik bilgiler arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

İstanbul'da 27 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artıyor. Özellikle ana arterler, köprü bağlantıları ve şehir merkezine çıkan yollar yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu üzerindeki bazı bölgelerde hareket akıcı olsa da köprü giriş ve çıkışlarında yoğunluk devam ediyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Bazı ilçelerde yol bakım ve daraltmaları nedeniyle geçici kapalı yollar mevcut. Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Mecidiyeköy civarında çalışmalar sürüyor. Bu bölgelerde trafik sıkışmaları yaşanabilir.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Alternatif güzergâh olarak sahil yolları ve D-100 yan yolları kullanılabilir. Boğaziçi Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tercih edilebilir. TEM yerine bağlantı yolları ve ara yollar, yoğunluğu azaltmak için uygun seçenekler arasında yer alıyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sabah trafiği 07:30 civarında başlıyor ve 09:30'a kadar yoğun seyrediyor. Akşam trafiği ise 17:00'de başlıyor ve 20:00'ye kadar devam ediyor. Özellikle iş çıkışı saatlerinde köprü ve ana yollar daha sıkışık olabiliyor.