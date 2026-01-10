Haberler

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 10 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 10 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, günün ilk saatlerinden itibaren sürücülerin ve toplu taşıma kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Şehir genelinde artan araç hareketliliği, özellikle ana yollar ve bağlantı güzergâhlarında yer yer yavaşlamalara yol açarken, trafik akışına dair güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da trafik var mı? 10 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da trafik durumu, haftanın son iş gününe girilmesiyle birlikte sürücülerin yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor. Günün farklı saatlerinde artması beklenen araç yoğunluğu, olası yol kapatmaları ve trafiğin en çok hissedileceği bölgeler merak konusu olurken, alternatif güzergâh arayışları da öne çıkıyor. İstanbul genelinde trafik akışının gün boyunca nasıl seyredeceği, yola çıkmayı planlayan vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, hafta sonu olmasına rağmen sabah saatlerinden itibaren kendini göstermeye başladı. Özellikle alışveriş merkezlerine, sahil bölgelerine ve ana ulaşım akslarına giden yollarda akışın yavaşladığı görülüyor. Kent genelinde trafik bazı noktalarda dur-kalk şeklinde ilerliyor.

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 10 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Cumartesi günü yapılan yol bakım çalışmaları ve etkinlikler nedeniyle başta Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar çevresinde bazı cadde ve sokaklarda kısmi kapanmalar yaşanabiliyor. Ayrıca sahil hatlarında ve merkezi bölgelerde geçici trafik düzenlemeleri uygulanabiliyor. Sürücülerin yönlendirme levhalarını takip etmesi önem taşıyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprü bağlantıları ve ana arterlerde yoğunluk arttığında sahil yolları, çevre yolları ve TEM Otoyolu'nun alternatif giriş-çıkışları daha akıcı bir seçenek olabilir. Hafta sonu olması nedeniyle metro, metrobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçları da trafiğe takılmadan ulaşım sağlamak isteyenler için avantaj sunuyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'da Cumartesi günleri trafik yoğunluğu genellikle 09.00'dan sonra artmaya başlıyor. Öğle saatlerinde alışveriş ve gezme amaçlı hareketlilikle birlikte yoğunluk yükselirken, akşam anabiliyor. Bu saatler dışında trafik akışının daha rahat olduğu görülüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?