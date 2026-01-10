İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 10 Ocak hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da trafik durumu, haftanın son iş gününe girilmesiyle birlikte sürücülerin yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor. Günün farklı saatlerinde artması beklenen araç yoğunluğu, olası yol kapatmaları ve trafiğin en çok hissedileceği bölgeler merak konusu olurken, alternatif güzergâh arayışları da öne çıkıyor. İstanbul genelinde trafik akışının gün boyunca nasıl seyredeceği, yola çıkmayı planlayan vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, hafta sonu olmasına rağmen sabah saatlerinden itibaren kendini göstermeye başladı. Özellikle alışveriş merkezlerine, sahil bölgelerine ve ana ulaşım akslarına giden yollarda akışın yavaşladığı görülüyor. Kent genelinde trafik bazı noktalarda dur-kalk şeklinde ilerliyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Cumartesi günü yapılan yol bakım çalışmaları ve etkinlikler nedeniyle başta Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar çevresinde bazı cadde ve sokaklarda kısmi kapanmalar yaşanabiliyor. Ayrıca sahil hatlarında ve merkezi bölgelerde geçici trafik düzenlemeleri uygulanabiliyor. Sürücülerin yönlendirme levhalarını takip etmesi önem taşıyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprü bağlantıları ve ana arterlerde yoğunluk arttığında sahil yolları, çevre yolları ve TEM Otoyolu'nun alternatif giriş-çıkışları daha akıcı bir seçenek olabilir. Hafta sonu olması nedeniyle metro, metrobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçları da trafiğe takılmadan ulaşım sağlamak isteyenler için avantaj sunuyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'da Cumartesi günleri trafik yoğunluğu genellikle 09.00'dan sonra artmaya başlıyor. Öğle saatlerinde alışveriş ve gezme amaçlı hareketlilikle birlikte yoğunluk yükselirken, akşam anabiliyor. Bu saatler dışında trafik akışının daha rahat olduğu görülüyor.