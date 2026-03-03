İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da 3 Mart sabahı yaşanan kısa süreli sallantı, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Halk, sarsıntının sebebini ve hangi ilçelerde etkili olduğunu öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da 3 Mart sabahı hissedilen kısa süreli sarsıntı, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Vatandaşlar, sallantının nedenini, hangi ilçelerde etkili olduğunu ve olası sonuçlarını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 3 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyenler için Kandilli verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini vurguluyor.

3 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 3 Mart sabahı bazı ilçelerde kısa süreli sallantılar hissedildi ve bu durum sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Yetkililer, resmi açıklamalar dışındaki bilgilerin doğruluğuna itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

