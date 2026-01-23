İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Kent sakinleri, yaşadıkları bu ani hareketi sosyal medyada paylaşırken, "Gerçekten deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Uzmanlar ve resmi kurumların yapacağı açıklamalar ise merakla bekleniyor; vatandaşlar yaşanan hareketin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili bilgileri öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 23 Ocak itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Yurt çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından alınan veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla halkla paylaşılıyor. En küçük sarsıntıların bile kaydedildiği bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyenler için kritik bir kaynak olarak öne çıkıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 23 Ocak tarihli son depremler tablosunda, merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları sayesinde veriler sürekli güncelleniyor. Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

23 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

23 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli sarsıntılar hissedildi. Sosyal medyada artan paylaşımlar, "Gerçekten deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerini inceleyen vatandaşlar, resmi açıklamaları merakla bekliyor. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini vurgulayarak gelişmeleri yalnızca resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesini öneriyor.