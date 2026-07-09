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İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beykoz ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul Beykoz su kesintisi saatleri...

Beykoz su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beykoz su kesintisi listesi açıklandı: 

Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.07.2026 16:04:24

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.07.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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