İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 27-28 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde Yeşilbayır Mahallesi ve Ömerli Mahallesi başta olmak üzere çok sayıda sokakta saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Ayrıca Boğazköy İstiklal ve Yunus Emre mahallelerinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında abone bağlantısı çalışması sebebiyle kesinti yapılmaktadır. Taşoluk Mahallesinde 09.30 ile 17.00 arasında deplase çalışması, İmrahor Mahallesinde ise yeni kablo bağlantısı çalışması kapsamında 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanmaktadır.

Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde Karaağaç Mahallesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle birçok sokakta elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Aynı mahallede Sırtköy Sokakta 09.00 ile 16.00 arasında yenileme çalışması yapılmaktadır. Kumburgaz Mahallesi ve Ulus Mahallesinde 09.00 ile 17.00 arasında orta gerilim hattının yer altına alınması çalışması sebebiyle kesinti uygulanmaktadır. Ayrıca Celaliye ve Kamiloba mahallelerinde de aynı saat aralığında trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle kesinti bulunmaktadır.

Bağcılar

Bağcılar ilçesinde Demirkapı, Fatih ve Mahmutbey mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesinde Kayabaşı Mahallesinde gece saat 00.00 ile 04.00 arasında bakım çalışması yapılmıştır. Gün içerisinde ise Başakşehir Mahallesinde 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Esenyurt

Esenyurt ilçesinde Hürriyet Mahallesinde 09.00 ile 17.05 arasında havai hat bakım çalışması yapılmaktadır. Osmangazi Mahallesinde 09.00 ile 17.00 arasında trafo merkezi bakımı, Akçaburgaz Mahallesinde 09.00 ile 15.30 arasında yine bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanmaktadır. Talatpaşa ve Örnek mahallelerinde ise 09.00 ile 12.00 arasında abone bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı ve Merkez mahalleleri ile Karadeniz Mahallesinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Ayrıca Merkez ve Şemsipaşa mahallelerinde 10.00 ile 15.00 arasında abone bağlantısı çalışması kapsamında kesinti yapılmaktadır.