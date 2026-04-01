İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 1-2 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesine bağlı Baklalı, Boyalık, Durusu, Karaburun, Tayakadın, Terkos ve Yeniköy mahallelerinde 1 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar

Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi’nde yer alan Cenk, Yeşilce ve Şehit Murat Yüksel sokaklarında 1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi İpek 1 Sokak’ta 1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenibosna Merkez Mahallesi genelinde ve 29 Ekim Sokak’ta 1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Siyavuşpaşa ve Şirinevler mahallelerinde birçok sokakta 1 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında abone bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 12 ve 13. sokaklarda 1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Bahçelievler Mahallesi Komik Hasanefendi ve Şükufe Nihal sokaklarında 1 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca 2 Nisan 2026 tarihinde Yenibosna Merkez Mahallesi’nde 29 Ekim ve Sanayi sokakları başta olmak üzere geniş bir alanda saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesi Yakupolu Mahallesi’nde çok sayıda sokakta 2 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Dereağzı Mahallesi ile Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde bazı sokaklarda aynı tarih ve saatlerde önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Adnan Kahveci ve Yakupolu mahallelerinde çeşitli sokaklarda yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle 2 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Büyükçekmece

Cumhuriyet Mahallesi Çoruh Sokak ile Esenyurt ilçesine bağlı bazı mahallelerde 1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çakmaklı Mahallesi ve Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde 1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone bağlantısı çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Bağcılar

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi ve Esenler ilçesine bağlı bazı mahallelerde 1 Nisan 2026 tarihinde saat 00.01 ile 06.00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

Bağlarbaşı Mahallesi ve Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde 1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ise aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Güngören

Akıncılar Mahallesi Çukurova Sokak’ta 1 Nisan 2026 tarihinde saat 07.00 ile 11.00 arasında abone bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

Uğur Mumcu Mahallesi’nde 1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Sultançiftliği ve 50. Yıl mahallelerinde 1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gazi Mahallesi’nde ise 1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında yatırım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.