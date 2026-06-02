İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 2-3 Haziran İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Haziran İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...
Bayrampaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.06.2026 20:29:55
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.06.2026 23:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185