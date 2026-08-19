İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 19-20 Ağustos İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ağustos İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...
Bayrampaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi listesi açıklandı:
Altıntepsi Mah / Bayrampaşa
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
19.08.2026 14:52
Tahmini Bitiş
19.08.2026 17:00