İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 19-20 Ağustos İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bayrampaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

İSKİ Bayrampaşa su kesintisi listesi açıklandı:

Altıntepsi Mah / Bayrampaşa

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.08.2026 14:52

Tahmini Bitiş

19.08.2026 17:00