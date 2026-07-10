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İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 10-11 Temmuz İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 10-11 Temmuz İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bahçelievler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Temmuz İstanbul Bahçelievler su kesintisi saatleri...

Bahçelievler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

İSKİ Bahçelievler su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: KOCASİNAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.07.2026 12:55:24

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.07.2026 17:00 

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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