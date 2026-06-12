Haberler

İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 12-13 Haziran İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 12-13 Haziran İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bağcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Haziran İstanbul Bağcılar su kesintisi saatleri...

Bağcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Bağcılar su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 12.06.2026 16:08:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185 

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"Arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, iki başkanın kalemini kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

Dünya devleri peşinde koşar deniyordu! Yeni takımına bakın
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Baba ve oğul tamir ettikleri TIR'ın altında kaldılar: Esnafın müdahalesi faciayı önledi!

TIR tamiri kabusa döndü: Esnaf seferber oldu
İngiltere'de imamın evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi

Evde oturan kişinin kimliği, saldırının boyutunu değiştiriyor
Fransız siyasetinde 'Prenses' krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu

Avrupa ülkesinin müstakbel liderinin aşkı kriz çıkardı
Cengiz Akkurt cinayeti: Mahkeme tecavüz iddiası için adli tıp raporu istedi

Sokak ortasında işlenen cinayette yeni gelişme