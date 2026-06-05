İstanbul AVCILAR su kesintisi! 5-6 Haziran İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Avcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

AVCILAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Avcılar su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: TAHTAKALE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.06.2026 13:05:52

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.06.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185