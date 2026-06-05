İstanbul AVCILAR su kesintisi! 5-6 Haziran İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Haziran İstanbul Avcılar su kesintisi saatleri...
Avcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
AVCILAR SU KESİNTİSİ
İSKİ Avcılar su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: TAHTAKALE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.06.2026 13:05:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.06.2026 18:00
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