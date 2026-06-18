Haberler

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 18-19 Haziran İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 18-19 Haziran İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...

Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Ataşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BARBAROS MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.06.2026 14:11:43

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185 

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar 'Süper' diyor

İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Emniyet'te cephanelik sergisi! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı

Cephanelik Emniyet'te! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı
Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber

Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

İşte gözaltına alınan Berdan Mardini'nin savunması
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı