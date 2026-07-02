İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...
Arnavutköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Arnavutköy su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: HARAÇÇI MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.07.2026 12:46:22
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.07.2026 19:00
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