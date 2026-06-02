İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 2-3 Haziran İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Haziran İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Arnavutköy su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ÇİLİNGİR MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.06.2026 16:48:51
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.06.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185