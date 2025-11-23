İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağış tarihi belli oldu!

İstanbul'da kar beklentisi her kış döneminin en merak edilen konularından biri. Ancak meteoroloji uzmanlarının ve AKOM'un analizleri, bu kış için potansiyel kar senaryosunun sınırlı olabileceğini gösteriyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağış tarihi belli oldu! Detaylar...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli ve haftalık değerlendirmeleri, şu anda çok güçlü bir kar sisteminin İstanbul'u kapsayacak şekilde görülmediğini işaret ediyor. Özellikle şehir merkezinde, kar yerine karla karışık yağmur ya da soğuk yağış ihtimali daha yüksek görünüyor. Ayrıca uzmanlar, yapılaşma ve kentsel adanın kar yağışını zayıflatıcı bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekiyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji ve AKOM verileri, kar ihtimalinin Ocak ayı içinde de sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Bazı uzmanlar, 14–19 Ocak arasında karla karışık yağmurdan kar yağışına geçişin bir olasılık olduğunu dile getiriyor. Öte yandan AKOM'un tahmin raporuna göre, 5–6 Şubat döneminde ise daha belirgin bir kar olayı bekleniyor; bu tarihlerde 1–5 cm ile 10–20 cm arasında kar birikimi bile öngörülebilir.

Şubat'ın ise İstanbul kışı açısından daha kritik bir dönemi temsil etmesi bekleniyor. AKOM verileri, şehrin batı bölgelerinde kışın en belirgin hissedileceği zamanın Şubat olacağına işaret ediyor. Bu tahminler, meteorolojik döngüler ve soğuk hava dalgalarının gelme olasılığının yüksek olduğu senaryolarla uyumlu. Şubat ayı kar açısından daha elverişli şartlar sunabilir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'un iklimi, kar bakımından değişkenlik gösteren karakteristiklere sahip. Şehirde kar yağışı olasılığı; coğrafi konum, yükseklik farklılıkları ve deniz etkisi gibi faktörlerden etkileniyor. Özellikle kuzey ve yüksek semtlerde kar olasılığı daha yüksek olabiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarında, kış aylarında sıcaklık anomalileri ve mevsim normallerinin üstünde ya da altında gerçekleşen değerler dikkat çekiyor. Bu da bazı soğuk hava dalgalarının kar üretme potansiyelini besleyebilir; fakat bu potansiyelin bütün şehirde dengeli kar yağışı olarak gerçekleşmesi her zaman mümkün değil.

Ayrıca İstanbul'un baraj doluluk oranı kritik seviyelere gerilemiş durumda. Barajların durumuyla kar yağışı arasındaki ilişki, özellikle su kaynakları açısından daha büyük bir risk senaryosu yaratıyor: Melen ve Yeşilçay gibi kaynaklara bağlı su arzı, kış aylarında yağışın yeterli olmaması halinde su güvenliği açısından sorun teşkil edebilir.