İsrail, Suriye'ye mı saldırdı? Son dakika! İsrail, Suriye arasında neler oluyor, son durum nedir?

İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri faaliyetleri son dakika gelişmeleriyle yeniden gündeme geldi. İsrail askerlerinin Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bulunan Terence köyüne karadan girerek bir eve baskın düzenlediği bildirildi. Gelişmenin ardından "İsrail, Suriye'ye mi saldırdı?", "İsrail ile Suriye arasında neler oluyor?" ve "Suriye'de son durum nedir?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte İsrail-Suriye hattındaki son gelişmeler...

İSRAİL, SURİYE'YE Mİ SALDIRDI?

İsrail askerlerinin Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı Terence köyüne karadan girdiği ve bir eve baskın düzenleyerek arama yaptığı bildirildi. İsrail ordusunun Suriye'deki askeri faaliyetleri, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava ve kara operasyonlarıyla eş zamanlı olarak devam ediyor.

İSRAİL, SURİYE OLAYI NEDİR?

İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetleri, 2024 yılının sonlarında Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede değişen dengelerle yeniden gündeme geldi. İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü ilan ederek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi işgal etti. Bu süreçte İsrail güçlerinin Suriye'nin güneybatısındaki bölgelerde askeri operasyonlar ve sınır ihlalleri gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Son gelişmede İsrail askerleri, Kuneytra iline bağlı Terence köyüne karadan girerek bir eve baskın düzenledi ve arama yaptı. Bu gelişme, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin devam ettiğini gösterirken, 18 Ağustos'ta İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen ağır hava saldırısı da bölgedeki gerilimi artıran gelişmeler arasında yer aldı.

SON DURUM NEDİR?

27 Ağustos 2026 itibarıyla İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri faaliyetleri devam ediyor. İsrail askerlerinin Kuneytra'daki Terence köyüne karadan girerek bir eve baskın düzenlemesinin ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamak için çalıştıklarını açıklamasına rağmen, sahadaki askeri operasyonların ve sınır ihlallerinin sürdüğü bildiriliyor.

İsrail'in Suriye'deki operasyonları Lübnan'ın güneyindeki saldırılarla eş zamanlı gerçekleşirken, bölgedeki gerilimin seyri ve yeni askeri gelişmeler yakından takip ediliyor.